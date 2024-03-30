اعتقال منتسب انتحل صفة "نقيب" بجهاز مكافحة الإرهاب

2024-03-30 22:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ألقت القوات الأمنية، يوم السبت، القبض على منتحل صفة "نقيب" بجهاز مكافحة الارهاب العراقي.

وذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، "ألقي القبض على شخص ينتحل صفة ضابط برتبة نقيب في جهاز مكافحة الإرهاب في جانب الكرخ بالعاصمة بغداد".

وأضاف "بعد طلب باجه التعريفي من قبل المفارز الموجودة تبين بأنه لا يحمل أي هوية تعريفية".

وأشار المصدر إلى ان "الشخص المنتحل يعمل منتسب في جهاز مكافحة الارهاب، القيادة الثانية فوج نينوى".