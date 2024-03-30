ناشطون عراقيون يتظاهرون وسط بغداد نصرة لغزة ومقاطعة البضائع الأمريكية (صور)

2024-03-30 22:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خرج العشرات بين نسوة وأطفال وشباب ورجال، في تظاهرة بساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، نظمها ناشطون مدنيون، نصرة لأهالي غزة، مطالبين فيها بمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية.

ورفع المتظاهرون لافتات نصت على "قاطعوا البضائع الأمريكية والإسرائيلية"، وأخرى تنص على "رائحة الخذلان نتنة عفنة تفوح في كل بقاع العرب"، في حين نصت لافتة أخرى رفعها المتظاهرون على "طوفان الأقصى معركتنا جميعاً".

في حين رفع طفلٌٌ في عمر العاشرة تقريباً، طمية على شكل طفل رضيع ميت، لإيصال رسالة حول أطفال غزة الذين يموتون بشكل يومي تقريباً في الحرب على غزة.

وتستمر الحرب على غزة منذ عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس، في أكتوبر، تشرين الأول، تحت اسم "طوفان الأقصى"، وتمكنت من خلالها من اختطاف العشرات من الأسرى، وعلى أثرها أعلنت إسرائيل الحرب ضد فلسطين وقطاع غزة.

وأقر مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، مشروع قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت لتسمح بتمرير القرار بدون فيتو.