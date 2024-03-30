2024-03-30 22:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتضنت الحضرة القادرية في العاصمة بغداد، مساء يوم السبت، العشرات من العائلات البغدادية، للإفطار وأداء صلاة التراويح.

وافترشت العائلات، باحة الحضرة القادرية، ونصبت موائد الإفطار، ومن ثم جرت تأدية صلاة التراويح، التي تقام بعد الإفطار في شهر رمضان.

وتطلق تسمية الحضرة القادرية على ضريح الشيخ عبد القادر الكيلاني الحسني في بغداد، ويقع في منطقة باب الشيخ من جهة الرصافة وسط العاصمة بغداد.

وتعد الحضرة صرحاً معمارياً مهماً في بغداد، وتعتبر أحد المراكز الرئيسة للتصوف في العراق، ويقصدها الزوار من أرجاء العالم.

وتضم الحضرة مسجداً وضريحاً ومكتبة تسمى (المكتبة القادرية) التي تحتوي الآلاف من نفائس المخطوطات في مختلف العلوم الإسلامية، فضلاً عن المطبوعات النادرة.