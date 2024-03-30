محافظ بغداد يؤكد ضرورة تلبية جميع الاحتياجات المطلوبة للأيتام

2024-03-30 22:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، ضرورة تلبية جميع الاحتياجات المطلوبة للأيتام.وذكر قسم الاعلام والاتصال الحكومي لمحافظة بغداد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، أقام مأدبة افطار للأيتام في منطقة الحرية بجانب الكرخ، تضامناً وتكافلاً مع أيام ذكرى استشهاد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام)".وشدد المحافظ، بحسب البيان، على "تلبية جميع الاحتياجات المطلوبة للأيتام وحرصه على متابعة الخدمات المقدمة لهذه الشرائح ودعم دوّر الرعاية التابعة إلى محافظة بغداد."