القبض على احد تجار ومروجي مادة الزئبق في طوزخورماتو

2024-03-30 23:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت مديرية الإستخبارات العسكرية ، القاء القبض على احد تجار ومروجي مادة الزئبق في قضاء طوزخورماتو .وذكر المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بعملية نوعية وجهد استخباري مميز ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات شرق صلاح الدين التابع إلى مديرية الإستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع مفرزة من قسم استخبارات ومكافحة ارهاب الدوز".وأضاف، أنه "ومن خلال كمين محكم من قبل مفارزنا، أسفر عن إلقاء القبض على أحد تجار ومروجي مادة الزئبق بحوزته ( 166 ) غراما من مادة الزئبق ، بعد أن تم استدراجه إلى قضاء الطوز لغرض الشراء منه مادة الزئبق مقابل مبلغ مالي قدره ( 60000 ) ألف دولار أميركي ، والذي كان يرافقه سائق العجلة التي يتم فيها نقل وبيع مادة الزئبق وبعض الممنوعات"، مؤكدا انه " تم تسليمهما إلى جهة الطلب أصولياً بعد إكمال الأجراءات القانونية بحقهما".