إيران تنفي علاقتها بمحاولة اغتيال صحفي معارض في لندن

2024-03-30 23:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ترجمة

نفى القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لندن مهدي حسيني متين، اليوم السبت (30 آذار 2024)، أي صلة بين الحكومة الإيرانية والهجوم على الصحفي المعارض "بوريا زراعتي"، الذي يعمل في قناة "إيران الدولية" التي تبث من العاصمة لندن.

وقال متين في تقرير ترجمته "بغداد اليوم"، "من الغريب والمثير للتساؤل تماما أنه بعد ثلاث ساعات من الحادثة وقبل أي تقرير رسمي دون دليل، اتهمت صحيفة التلغراف إيران صراحة؛ وننفي أي صلة بقصة هذا المدعو بالصحفي".

وتعرض مذيع برنامج "الحرف الأخير" على شبكة إيران الدولية، بوريا زراعتي، لهجوم بسكين من قبل عدد من الرجال المجهولين أثناء مغادرته منزله في لندن يوم الجمعة.

وبدأت الشرطة البريطانية بفتح تحقيق في هذا الحادث وقامت بنقل مقر إقامة مذيع وصحفي آخر بالقناة يدعى "سيما ثابت" إلى مكان آخر بشكل مؤقت.

وتنشغل شرطة لندن بجمع المعلومات من شهود محتملين لهذا الهجوم عن طريق إغلاق الشارع الذي يعيش فيه الصحفي بوريا زراعتي.

وذكر بيان لرئيس وحدة مكافحة الإرهاب بشرطة لندن، أن وظيفة بوريا زراعتي إلى جانب التهديدات الأخرى ضد الصحفيين الإيرانيين الذين يعيشون في المملكة المتحدة، أدت إلى إلى بدء هذا التحقيق، رغم أن الدافع وراء هذا الهجوم لا يزال "غير واضح".

وقال دومينيك مورفي في هذا البيان: "بينما نحن مشغولون بتقييم ملابسات هذا الحادث، يتابع المحققون عدة خطوط من التحقيق، وأولويتنا الآن هي تحديد الأشخاص الذين يقفون وراء هذا الهجوم واعتقالهم".

واعترف رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في لندن بأن الهجوم أثار "قلقًا أوسع نطاقًا"، خاصة بالنسبة لأشخاص آخرين يعملون في مهن مماثلة، وكذلك للجالية الإيرانية.

وأعلنت شبكة إيران الدولية، الجمعة، أن بوريا، مقدم برنامج “الحرف الأخير” على هذه الشبكة، تعرض لهجوم بسكين من قبل عدة مجهولين أمام منزله في لندن.