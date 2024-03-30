الاتحاد الوطني ينفي وجود خلافات بين القوى السياسية في نينوى

2024-03-30 23:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

أكد عضو مجلس محافظة نينوى عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني محمد الكاكائي، اليوم السبت (30 آذار 2024)، تماسك القوى السياسية في المحافظة، نافيا وجود أي خلافات.

وقال الكاكائي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هنالك قوى سياسية تحاول إثارة الوضع في نينوى وبث إشاعات عن عدم الاستقرار السياسي، لكن الواقع يشير إلى دون ذلك".

وأضاف أنه "بعد الانتخابات التي جرت مؤخرا وتشكيل الحكومة المحلية فالأوضاع الإدارية تسير باستقرار وهناك تقدم ملموس في الأعمار والمشاريع الخدمية التي يحتاجها المواطن، ولا يوجد ما يهدد الاستقرار السياسي والأمني والإداري في المحافظة".

وكان سياسيون ومراقبون قد اشاروا الى إن تشكيل الحكومة المحلية في نينوى مر بمرحلة منعرجة، وهناك عدم قبول من المكونات الأخرى، وشكوى حول استبعادها من المناصب المهمة.