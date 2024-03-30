المتحدث باسم الحكومة: الرواتب مؤمنة بشكل كامل وتبلغ قيمتها 69 تريليون دينار

2024-03-30 23:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم السبت (30 آذار 2024)، قرب مصادقة مجلس الوزراء على جداول الموازنة، مؤكدا ان وزارة المالية ستطلق تمويل المحافظات غدا.

وقال العوادي في تصريحات متلفزة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "مجلس الوزراء سيصادق على جداول الموازنة خلال أسبوعين".

وبين ان "الرواتب مؤمنة بشكل كامل وبلغت قيمتها 69 تريليون دينار"، مشيرا الى ان "وزيرة المالية ستطلق تمويل المحافظات غدا الأحد".

واوضح ان "هناك حراكا كبيرا من الشركات العربية والأجنبية تجاه العراق".

وبشأن ملف انهاء تواجد التحالف الدولي، اوضح ان "الأسبوع المقبل سيشهد انعقاد الاجتماع الرابع للجنة العراقية- الأمريكية"، مبينا ان "العلاقة مع الخزانة الأمريكية لم تتوقف، وندفع باتجاه تطوير العمل المصرفي في العراق".



