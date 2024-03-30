2024-03-30 23:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفى نقيب الفنانين جبار جودي، اليوم السبت (30 آذار 2024)، وفاة الفنان عبد الستار البصري.

وقال جودي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الاخبار المتداولة عن وفاة الفنان عبد الستار البصري، غير صحيحة".

مؤكدا تصريحاته يوم امس، بانه "يعاني من نزيف حاد في الدماغ وذلك إثر مضاعفات تعرضه لجلطة دماغية خلال الأيام الماضية".

وانتشرت شائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي تفيد بوفاة الفنان العراقي عبد الستار البصري بعد إصابته بجلطة دماغية، نقل على إثرها إلى المستشفى.

ونفى نجل الفنان عبد الستار البصري، الممثل محمد البصري هذه الشائعات جملة وتفصيلاً، بتصريحات صحفية يوم امس الجمعة، مؤكداً أن "والده ما زال على قيد الحياة، لكنه يتواجد في مستشفى اليرموك ببغداد إثر تعرضه لجلطة دماغية أدت إلى تدهور وضعه الصحي".