المندلاوي والحكيم يؤكدان ضرورة إدامة الحوارات لإستكمال الاستحقاقات الدستورية

2024-03-30 23:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم السبت (30 آذار 2024)، على ضرورة إدامة الحوارات لاستكمال الاستحقاقات الدستورية ودعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الخدمي.

وقال المكتب الاعلامي للنائب الاول في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "المندلاوي، استقبل الحكيم، لمناقشة عدد من الملفات والمواضيع المهمة".

واضاف، انه "جرى خلال اللقاء، التطرق إلى آخر المستجدات على الساحة المحلية، وتبادل الرؤى والمقترحات حول القضايا الوطنية، والتأكيد على ضرورة إدامة الحوارات بين القوى السياسية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وحسم ملف اختيار رئيس مجلس النواب، وبما يسهم في تعزيز جهود البرلمان التشريعية والرقابية، معربين عن دعمهما للحكومة في تنفيذ برنامجها الخدمي، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب".