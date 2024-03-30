اعتقال منتسب بمكافحة الإرهاب ينتحل صفة نقيب في بغداد

2024-03-30 23:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني في العاصمة بغداد، اليوم السبت (30 آذار 2024)، باعتقال منتسب بمكافحة الإرهاب ينتحل صفة نقيب.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "القوات الامنية ومن خلال المفارز المنتشرة في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، القت القبض على منتسب في جهاز مكافحة الارهاب بالقيادة الثانية فوج نينوى، ينتحل صفة ضابط برتبة نقيب".

واضاف انه "بعد طلب باجه التعريفي من قبل المفارز، تبين بأنه لا يحمل اي هوية تعريفية".