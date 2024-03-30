المندلاوي والسيد الحكيم يؤكدان ضرورة إدامة الحوارات لاستكمال الاستحقاقات الدستورية

2024-03-30 23:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، ورئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم ، ضرورة إدامة الحوارات لاستكمال الاستحقاقات الدستورية ودعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الخدمي.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، استقبل بمكتبه مساء اليوم السبت، رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، لمناقشة عدد من الملفات والمواضيع المهمة."وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء، التطرق إلى آخر المستجدات على الساحة المحلية، وتبادل الرؤى والمقترحات حول القضايا الوطنية، والتأكيد على ضرورة إدامة الحوارات بين القوى السياسية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وحسم ملف اختيار رئيس مجلس النواب، وبما يسهم في تعزيز جهود البرلمان التشريعية والرقابية، معربين عن دعمهما للحكومة في تنفيذ برنامجها الخدمي، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب".