"تحت خطين" يناقش دور فريق الإعلام الحكومي ومتطلباته الرسمية

2024-03-31 00:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعناقش برنامج "تحت خطين" الذي يعرض على العراقية الإخبارية، دور فريق الإعلام الحكومي ومتطلباته الرسميةوقال نائب رئيس فريق الإعلام الحكومي عدنان الربيعي لبرنامج "تحت خطين" الذي يعرض على العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية واع، إنه "منذ تشكيل الحكومة بدأنا بوضع رؤية واستراتيجية لإدارة الإعلام في البلد"، لافتا إلى أن "فريق الإعلام الحكومي مسؤول تقريبا عن إدارة 85 مؤسسة إعلامية حكومية".وأضاف، أن "الفريق يستهدف الارتقاء بالأداء الإعلامي على المستوى المهني والنوعي"، مبيناً: "الحرص على أن يكون المتحدث الرسمي بإمكانية عالية ومهارة في إيصال الخبر".وتابع: "واجبنا الاهتمام بالمتحدثين الرسميين ومديري الإعلام في المؤسسات الحكومية".من جهته قال رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي خلال البرنامج، أن "خلية الإعلام الأمني أعلى جهة إعلامية أمنية في البلاد، فهي جزء من منظومة إعلامية تعمل في الدولة العراقية"، مؤكدا "أنها المظلة الرئيسية للمعلومات والأخبار الموحدة والدقيقة".بدوره قال عضو فريق الإعلام الحكومي حيدر مجيد خلال البرنامج، إن "عمل فريق الإعلام الحكومي مركزي وهناك تنسيق وتواصل دائم مع كل المكاتب الإعلامي الحكومية، مؤكداً "توصله مع جميع وسائل الإعلام وفتح باب التعاون لإيصال المعلومات للمواطن".إلى ذلك، ذكر مدير قناة العراقية الإخبارية عضو فريق الإعلام الحكومي جعفر العائدي، أن" هناك انسجاماً بين فريق الإعلام الحكومي وخطاب شبكة الإعلام العراقي"، لافتا إلى أن" حكومة السوداني هي الأكثر نشاطاً ولدينا جهد كبير في التغطية اليومية بشكل متواصل".من جانبه، عبر نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي في مداخلة له خلال البرنامج، عن شكره لطاقم فريق الإعلام الحكومي، مشيدا "بأدائهم المهني وجهودهم الكبيرة للارتقاء بالأداء الإعلامي ولخدمة المجتمع والمواطن العراقي.