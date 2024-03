محافظ ذي قار: نعمل على حسم ملفات المشاريع المتلكئة بنسبة كبيرة في العام الحالي

2024-03-31 00:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: قال محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي أثناء جولته التفقدية لمشروع مبنى ديوان المحافظة على أن عام 2024 سيشهد حسم ملفات المشاريع المتلكئة بنسبة كبيرة. و أكد الابراهيمي في بيان له تابعته شبكة أخبار الناصرية على الشركات المنفذة بضرورة مضاعفة الجهود والالتزام بالتوقيتات الزمنية لحسم ملفات المشاريع الخدمية...

