2024-03-31 00:42:08 - المصدر: جريدة الصباح

‎بغداد: الصباح





وجَّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس السبت، باستبدال الشركة المتلكئة في تنفيذ مشاريع البنى التحتيَّة الخدميَّة بقضاء القرنة، بشركة أخرى

رصينة.

وذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أنَّ السوداني استقبل وفداً من شيوخ عشائر ووجهاء قضاء القرنة الواقع شماليّ محافظة البصرة، بحضور محافظ البصرة وقائممقام القضاء وعدد من الوكلاء والمديرين العامين المعنيين والمستشارين، والنائب عن محافظة البصرة ضرغام صباح

المالكي.

واستمع السوداني إلى عدد من الطروحات والمقترحات التي قدّمها الوفد، المتعلقة بالواقع الخدمي والمعيشي للقضاء، مؤكداً أنَّ القرنة قضاء مهمّ بعشائره وأبنائه وثرواته، وباستحقاقاته الخدمية والمعيشية، وأنَّ العمل مستمر في مختلف مفاصل الجهاز التنفيذي؛ للنهوض بالواقع الخدمي الذي عانى مشكلات كثيرة طيلة المرحلة الماضية، وتمّ اتخاذ قرارات تعالج المشاريع المتلكئة.

ووجّه السوداني بعرض مشروع إنشاء مستشفى بسعة 300 سرير في القضاء، على جلسة مجلس الوزراء المقبلة للبتّ به، وكذلك التوجيه بتشكيل لجنة فنية لمتابعة سير تنفيذ الأعمال الخدمية في القضاء بالتنسيق مع الحكومة المحلية في المحافظة، والعمل على تذليل كل العقبات الفنية والإدارية والمالية أمام هذه المشاريع.

وفي سياق توفير فرص العمل لأبناء القضاء، وجَّه سيادته بتفعيل مكتب التشغيل في محافظة البصرة؛ من أجل تشغيل الشباب في قضاء القرنة وشمال البصرة بالشركات النفطية.



