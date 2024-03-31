بسبب خلاف على السعر.. مقتل تاجر "مشروبات كحولية" جنوبي العراق

2024-03-31 01:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بأن تاجر مشروبات كحولية قتل وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة في وقت متأخر من ليل السبت.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "تاجر مشروبات كحولية في الخمسينات من عمره قتل باطلاق نار بمنطقة حي الفداء وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "سبب القتل خلاف على سعر بيع وشراء مشروبات كحولية مع طرف مجهول".

وبين المصدر، أن "الجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، فيما طوقت الاجهزة الامنية مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وتشهد اشعار المشروبات الكحولية في العراق ارتفاعا نتيجة الحظر الحكومي لتداولها في شهر رمضان، فضلا عن الإجراءات المشددة التي تفرضها المحافظات الجنوبية على دخول المشروبات الروحية في باقي أشهر السنة.