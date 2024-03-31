رافينيا يمنح برشلونة فوزا صعبا على لاس بالماس

2024-03-31 01:42:02 - المصدر: واع

متابعة - واعقاد البرازيلي رافينيا فريقه برشلونة للانتصار (1-0) على ضيفه لاس بالماس، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 30 من الليجا، في ملعب "مونتجويك".وسجل رافينيا هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 59.وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 67 نقطة، في وصافة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد لاس بالماس عند 37 نقطة، في المركز الثاني عشر.