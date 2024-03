شهود عيان: نجاة استاذ جامعي من محاولة اغتيال شمالي الناصرية

2024-03-31 02:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: افاد شهود عيان ان مسلحين اطلقوا النار على عجلة يستقلها استاذ في جامعة ذي قار في وقت مبكر من فجر اليوم الاحد.وبحسب الشهود الذين تحدثوا لشبكة اخبار الناصرية فان المسلحين يستقلون دراجة نارية واستهدفوا العجلة التي يستقلها الاستاذ في كلية الاعلام بجامعة ذي قار (م.ح) وذلك في...

