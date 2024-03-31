2024-03-31 04:06:08 - المصدر: منصة إيشان

أفاد مصدر أمني، فجر اليوم الأحد، بتفاصيل المواجهة المسلحة التي اندلعت بين الشرطة الاتحادية وعصائب أهل الحق في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد. وأبلغ المصدر منصّة “إيشان”، أن “مشاجرة مسلحة وإطلاق نار حصل ضمن القطاع 73 بمدينة الصدر بين آمر الفوج الأول العقيد نبيل عزيز، ومجموعة من عناصر الحشد الشعبي عصائب اهل الحق”. وأوضح، أن […]

ظهرت المقالة “إيشان” تنشر تفاصيل “اشتباك” الشرطة الاتحادية والعصائب: استشهاد عريف وإصابة مفوّض أولاً على Eishan.