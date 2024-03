2024-03-31 08:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: نفَّذت مفارز مديرية شرطة ذي قار ممارسة أمنية لفرض القانون وبسط الأمن في اقضية شمال الناصرية لتنفيذ اوامر القبض بحق مطلوبين، اسفرت عن القبض على عدد من المخالفين والمطلوبين في اقضية شمال الناصرية. وذكر مصدر في شرطة ذي قار لشبكة اخبار الناصرية، ان شرطة المحافظة نفذت ممارسة...

The post بالصور: ممارسة امنية تسفر عن القبض على مطلوبين شمال الناصرية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.