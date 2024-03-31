نجاة أستاذ جامعي من محاولة اغتيال جنوبي العراق

2024-03-31 08:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاحد، بنجاة أستاذ جامعي من محاولة اغتيال وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم قرب الجسر السريع وسط الناصرية على عجلة الأستاذ الجامعي في كلية الإعلام بجامعة ذي قار، مقدام الماجد، لكنه نجا من تلك الرصاصات".

وبين المصدر، ان " المسلحين أصابوا عجلة الماجد برصاصتين، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".