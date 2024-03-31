الارقام القياسية تتهاوى تحت اقدام رونالدو في الدوري السعودي

2024-03-31 08:54:03 - المصدر: واع

متابعة – واعحقق كريستيانو رونالدو قائد النصر رقما تاريخيا في الدوري السعودي للمحترفين بعدما سجل 3 أهداف ضد الطائي ضمن الجولة 25 بالمسابقة.ونجح رونالدو في تسجيل هاتريك خلال الدقائق 64 و67 و87 ليرفع رصيده إلى 26 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي.ووصل رونالدو إلى المساهمة التهديفية رقم 35 مع النصر خلال الموسم الحالي بتسجيل 26 وصناعة 9 آخرين.وبحسب شبكة أوبتا فإن رونالدو بات ثاني لاعب يساهم في تسجيل 33 هدفا أو أكثر خلال موسم واحد في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.وأوضحت أن عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة هو أول من فعل ذلك خلال موسم 2018-2019 عندما ساهم في تسجيل 43 هدفا برفقة النصر.