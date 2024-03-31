جهة رافضة واشتباك مسلح.. الرواية الكاملة لحادثة "كسرة وعطش"

2024-03-31 09:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر امني، اليوم الاحد (31 اذار 2024)، عن تفاصيل حادث اطلاق النار في تقاطع كسرة وعطش بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، فيما أشار الى إصابة ثلاثة عناصر من الشرطة الاتحادية ومصادرة العجلات المخالفة.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "قوة امنية دخلت الى منطقة كسرة وعطش لتنفيذ واجب مصادرة عجلات غير أصولية وقطع غيار لعجلات أخرى".

وأضاف المصدر، ان "اشتباكات وتبادل اطلاق نار حصلت من الجهة الرافضة لتسليم العجلات مع القوة الماسكة من الشرطة الاتحادية"، مبينا ان "المواجهة اسفرت عن تسجيل 3 إصابات احدهم منتسب في القوة وحالته خطرة".

واكد انه "تم ارسال تعزيزات الى المنطقة في محاولة للسيطرة على الوضع واعتقال المنفذين"، لافتا الى" تطويق القوات الأمنية لمنطقة الحادث ومصادرة العجلات غير الأصولية والسيطرة على الوضع".



