مواجهة مسلحة بالبصرة تنتهي بإصابة منتسب وهروب تاجر مخدرات (صورة)

2024-03-31 09:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الاحد (31 اذار 2024)، إصابة احد منتسبي شعبة المخدرات والمؤثرات العقلية في قضاء سفوان بالمحافظة خلال مواجهة مسلحة مع احد تجار المخدرات، فيما اشارت الى هروب المتهم الى جهة مجهولة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بالساعة 300 0 من يوم السبت المصادف 2024/3/31 شرعت قوة من شعبة المخدرات والمؤثرات العقلية في سفوان بتنفيذ امر قبض بحق احد المطلوبين في القضاء منطقه الصادق مع قوة ساندة من سوات قيادة شرطة محافظة البصرة".

وأوضح البيان، ان "القوة المنفذة تعرضت لإطلاق نار من قبل المتهم المطلوب (حيدر مطشر خير الله ) اثناء تنفيذ الواجب أعلاه مما أدى الى إصابة احد المنتسبين من قوة سوات (المفوض عمار مهدي صالح حسين القطراني ) تولد ١٩٨٣ يسكن البصرة حي الحسين منسوب الى فوج سوات الثاني، في منطقه البطن ونافذة من الخلف".

وتابع البيان انه "تم نقله الى مستشفى الزبير وحالته مستقرة"، مضيفة ان "المتهم لم يتم القبض عليه ولاذ بالفرار الى جهة مجهولة".



