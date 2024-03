2024-03-31 09:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشف مصدر في شرطة ذي قار عن حادث قتل لشخص في عقده الخامس لاسباب ودوافع مجهولة.وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية ان المجنى عليه يبلغ من العمر 55 سنة تم قتله في منطقة حي الفداء وسط الناصرية.واضاف، ان الاسباب مجهولة والشرطة اتخذت الاجراءات الامنية اللازمة للبحث عن القاتل.انتهى.

