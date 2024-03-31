2024-03-31 10:06:09 - المصدر: منصة إيشان

قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 30 آخرون في انفجار سيارة بسوق شعبي في مدينة إعزاز السورية التي تسيطر عليها المعارضة قرب الحدود التركية. وقالت قوات الدفاع المدني إن ما لا يقل عن 30 أصيبوا، مشيرة إلى أن إصابات بعضهم بالغة وتم نقلهم إلى مستشفيات محلية. وقال سكان وعمال إنقاذ إن الانفجار وقع أثناء […]

ظهرت المقالة سيارة مفخخة تهز الشمال السوري.. مقتل 7 أشخاص وإصابة 30 بتفجير في سوق شعبي أولاً على Eishan.