2024-03-31 10:06:09 - المصدر: منصة إيشان

يدلي الأتراك بأصواتهم، الأحد، في انتخابات بلدية على مستوى البلاد تركز على مساعي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لاستعادة السيطرة على إسطنبول من منافسه الرئيسي، أكرم إمام أوغلو، الذي يهدف إلى تعزيز المعارضة من جديد كقوة سياسية بعد الهزائم المريرة في الانتخابات العام الماضي. وجه رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو لأردوغان وحزبه العدالة والتنمية […]

ظهرت المقالة انتخابات تركيا المحلية.. أردوغان يسعى لاستعادة اسطنبول وأنقرة أمام منافسه “المعارض” أولاً على Eishan.