وزير النقل يفتتح خط النقل الجماعي من مدينة بسماية إلى منطقة باب المعظم

2024-03-31 10:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

افتتح وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الأحد، خط النقل الجماعي من مدينة بسماية إلى منطقة باب المعظم، فيما أشار إلى عزم الوزارة على تفعيل النقل الجماعي في العاصمة بغداد وجميع المحافظات.

وقال السعداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بضرورة تقديم الخدمات لجميع المجمعات السكنية في بغداد والمحافظات وفي مقدمتها مجمع بسماية، باشرت وزارة النقل اليوم افتتاح خط النقل الجماعي لمجمع بسماية السكني".

وأضاف أن "هذا المسار يبدأ من مدينة بسماية ثم جرف النداف وجسر ديالى والى طريق القناة ثم تقاطع المشتل وبعدها بغداد الجديدة وطريق محمد القاسم ومنطقة النهضة ومنطقة الشيخ عمر وصولاً الى منطقة باب المعظم"، لافتاً الى أن "هذا الخط الكبير من شأنه أن يخدم سكان مجمع بسماية وجميع المناطق الواقعة على هذا المسار".

وبين أن "هذا الخط يخدم أصحاب الدخل المحدود والطلبة وأصحاب المهن وجميع سكان بغداد الساكنين على هذا المسار"، موضحاً أن "وزارة النقل عازمة على تفعيل النقل الجماعي في العاصمة بغداد وجميع المحافظات".

وأكد "العزم على استكمال جميع خطوط العاصمة بغداد والبالغ عددها 72 خطاً من أجل فك الاختناقات وتخفيف الزخم المروري وتقليل الانبعاثات البيئية المضرة بالصحة والحفاظ على البنى التحتية وخدمة أصحاب الدخل المحدود".