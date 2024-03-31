2024-03-31 10:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

هنأ رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، اليوم الأحد، ابناء الديانة المسيحية بمناسبة عيد الفصح المجيد (عيد القيامة) ، فيما أكد أن هذه المناسبة فرصة لنبذ التفرقة والتطرف والارهاب والفساد، من اجل عراق قوي ومزدهر.

وذكر المندلاوي في تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، "نتقدم بأطيب التبريكات، إلى ابناء الديانة المسيحية في العراق وسائر انحاء العالم، بمناسبة عيد الفصح المجيد (عيد القيامة)".

وأضاف: "نشيد بدور واسهامات ابناء هذا المكون الأصيل مع باقــي مكونات شعبنا العزيز في بناء العراق الحديث، وتحقيق الاستقرار والأمن لبلدنا"، مؤكداً أن "هذه الأجواء الايمانية في شهر رمضان الفضيل والتي تتزامن مع أعياد اخوتنا المسيحيين فرصة لتمتين أواصر المحبة والتسامح والسلام والتعايش بين ابناء العراق، كما انها فرصة لنبذ التفرقة والتطرف والارهاب والفساد، من اجل عراق قوي ومزدهر".