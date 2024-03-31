2024-03-31 10:42:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد (31 اذار 2024)، عن وجود حالات غريبة واحتيال من اجل الحصول على اعانة الحماية الاجتماعية.

وقال مدير عام دائرة الاعلام والعلاقات الدولية في الوزارة كاظم العطواني، لـ"بغداد اليوم"، انه "بعد اطلاق حملة استرداد من قبل الوزير أحمد الاسدي، تم اكتشاف حالات غريبة واحتيال من اجل الحصول على اعانة الحماية الاجتماعية بكسب غير شرعي او قانوني وحرمان المستحقين لها، ومن بين هذه الحالات هي الطلاق الوهمي حيث يعمد البعض الى الطلاق في المحكمة ويبقون على العقود الشرعية دون التسجيل في المحكمة من أجل الحصول على الإعانات للزوجة والزوج".

وأضاف العطواني انه "عثرنا في قواعد البيانات على رجال مسجلين على انهم نساء ناهيك على وجود تجار ومن أصحاب المشاريع والأموال الكبيرة والسيارات الفارهة ويتقاضون الاعانة الاجتماعية وحين مساءلة البعض منهم اختلفت اعذارهم، وبعضهم يقول حصتي من النفط كوني غير متعين والاخر يقول هذا مقدار الوقود او بطاقات تعبئة الموبايل للعائلة".

وبين ان "الاعانة الاجتماعية تشمل جميع الشرائح سواء رجال دين او شيوخ العشائر او وجه اجتماعي وهذا لا يمنع اذا كان مطابق لقانون الشمول و شروطها وابرزها ان يكون تحت مستوى خط الفقر ومتزوج ولا يمتلك راتب حكومي بكل اشكاله ملاك او عقود او أجور وكذلك لا يمتلك سيارة حديثة".

وتابع انه "كان في السابق يخجل الكثير من كونه يتقاضى راتب الحماية الاجتماعية لكن في الآونة الأخيرة رأينا الشباب يتسابقون قبل كبار السن على الاعانة و وجهاء وشخصيات معروفة و اصبح الامر طبيعي حتى بعد نشرنا الأسماء للمستفيدين من الاعانة حيث كانوا يرفضون الاعانة اذا كان هناك نشر للأسماء".

وكشف العطواني: "بلغ عدد المستفيدين من خدمات الحماية الاجتماعية مليوني مستفيد حيث يمثل 7 ملايين فرد مع عوائلهم، ويبلغ الحد الأدنى للإعانة التي تعتمد على الفئات ان كان امرأة او رجل وعدد الأطفال وغيرها من التصنيفات و تبدأ الاعانة من 125 الف وتنتهي 375 الف دينار".

يشار الى ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، كشف الأربعاء (24 كانون الثاني 2024) عن حجم الأموال المستردة من المتجاوزين على رواتب الحماية الاجتماعية.

ونقل بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، عن الأسدي قوله "تم الكشف عن 193 ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية منذ انطلاق الحملة في 15-1-2023"، مبينا ان "قيمة الأموال المستردة خلال عام من انطلاق الحملة الكبرى بلغت لغاية الآن 220 مليار دينار".

وأضاف: "اطلقنا في 10 كانون الثاني الجاري حملة (استرداد) والتي ستستمر طيلة هذه العام"، لافتا الى "الكشف عن 27 ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية منذ انطلاق حملة استرداد في 10-1-2024 ولغاية الآن".

وأكد وزير العمل "استمرار حملة استرداد حتى كشف جميع المتجاوزين في مقابل ذلك سيتم تخصيص الأموال المستردة لشمول من يستحقون الاعانة الاجتماعية".

وتابع انه "تم اكتشاف نحو 346 ألفا ممن يمتلكون عجلات ضمن موديلات حديثة منذ انطلاق حملة استرداد بداية الشهر الحالي"، مبينا ان "الإجراءات مستمرة والتعاون مع الأجهزة الامنية مستمر لغرض كشف المتجاوزين".

وأشار الى انه "سيتم تقديم كشف شهري عن الاموال التي يتم استردادها من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية".



