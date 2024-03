2024-03-31 10:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: اعلنت هيئة النزاهة العامة عن الموقف الاحصائي لمحافظة ذي قار في شهر شباط بواقع 42 عملية. وذكرت النزاهة في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية ان الهيئة تمكنت خلال شهر شباط الماضي من تنفيذ 42 عملية. واضاف، ان هذه العمليات شملت 38 ضبط اوليات و 4 عمليات لضبط...

