2024-03-31 10:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: القت القوات الأمنية القبض على متهمين اثنين في محافظة ذي قار بتهمة الإرهاب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب. وذكر مصدر في شرطة ذي قار لشبكة أخبار الناصرية نسخه منه ، ان الأجهزة الأمنية المشتركة من استخبارات ومكافحة الارهاب وسرية سوات القت القبض على متهمين اثنين...

