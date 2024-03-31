الشرطة والحشد الشعبي يتوجان ببطولة أندية العراق الرمضانية بالمواي تاي
2024-03-31 10:54:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
توج فريقا الشرطة والحشد الشعبي بلقب بطولة العراق الرمضانية للشباب بالمواي تاي التي اختتمت منافساتها في العاصمة بغداد بمشاركة كبيرة من قبل الأندية المحلية.
وحل فريق الشرطة أولاً بفئة 16-17 عاماً، متفوقاً على التجارة الوصيف والصناعات الكهربائية صاحب الترتيب الثالث، بينما حل نادي العراق بالمركز الثالث أيضا. وخطف فريق الحشد الشعبي لقب فئة 10-15 عاماً، متقدماً على نادي التجارة الوصيف والكهرباء والخطوط تقاسما المركز الثالث.
توج فريقا الشرطة والحشد الشعبي بلقب بطولة العراق الرمضانية للشباب بالمواي تاي التي اختتمت منافساتها في العاصمة بغداد بمشاركة كبيرة من قبل الأندية المحلية.
وحل فريق الشرطة أولاً بفئة 16-17 عاماً، متفوقاً على التجارة الوصيف والصناعات الكهربائية صاحب الترتيب الثالث، بينما حل نادي العراق بالمركز الثالث أيضا. وخطف فريق الحشد الشعبي لقب فئة 10-15 عاماً، متقدماً على نادي التجارة الوصيف والكهرباء والخطوط تقاسما المركز الثالث.