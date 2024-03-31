الشرطة والحشد الشعبي يتوجان ببطولة أندية العراق الرمضانية بالمواي تاي

2024-03-31 10:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتوج فريقا الشرطة والحشد الشعبي بلقب بطولة العراق الرمضانية للشباب بالمواي تاي التي اختتمت منافساتها في العاصمة بغداد بمشاركة كبيرة من قبل الأندية المحلية.وحل فريق الشرطة أولاً بفئة 16-17 عاماً، متفوقاً على التجارة الوصيف والصناعات الكهربائية صاحب الترتيب الثالث، بينما حل نادي العراق بالمركز الثالث أيضا. وخطف فريق الحشد الشعبي لقب فئة 10-15 عاماً، متقدماً على نادي التجارة الوصيف والكهرباء والخطوط تقاسما المركز الثالث.