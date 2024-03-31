اليوم.. عجلة دوري المحترفين تعاود الدوران بإقامة 4 مواجهات

2024-03-31 11:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

تعاود عجلة دوري نجوم العراق الكروي للمحترفين دورانها من جديد بعد توقف دام 23 يوماً، إذ تقام اليوم الأحد 4 مباريات في انطلاق المرحلة الثانية، أبرزها مواجهة دهوك والقوة الجوية.

ويسعى الصقور لتحقيق الفوز وإضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده بغية توسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه، معتمداً على ثلاثي المنتخب الوطني أيمن حسين وإبراهيم بايش وعلي جاسم وبقية الكتيبة الزرقاء التي تقدم أفضل العروض الكروية، من جانبه يمني دهوك النفس بإيقاف نجاحات الجوية، وهو يعول على عاملي الأرض والجمهور للوصول إلى غايته المطلوبة.

وفي مباراة ثانية يتطلع الزوراء لتأكيد صحوته عندما يواجه النجف، وتغلب النوارس في الاختبار الأخير على الميناء بثلاثية، ولذلك فإنه يستند إلى الحافز المعنوي ومؤازرة جماهيره من أجل اجتياز غزلان البادية، الطامح هو الآخر لتحقيق نتيجة إيجابية".

وفي لقاء آخر يستضيف كربلاء نظيره نوروز في مواجهة يرنو فيها أهل الأرض ً إلى حصد 3 نقاط ثمينة، أملاً بالابتعاد عن صراع المراتب الأخيرة، إلا أن طموحاته ستصطدم بقدرات ممثل محافظة السليمانية صاحب المستويات المميزة تحت إشراف المدرب ولي كريم.

ويلعب اليوم أيضاً أمانة بغداد أمام نفط ميسان، في مباراة يبحث فيها كل فريق عن انتصار يحسن به موقعه في جدول الترتيب العام للمسابقة المحلية.