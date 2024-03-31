2024-03-31 11:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، الحزبين الشيوعيين في العراق وكوردستان بالذكرى التسعين لتأسيسهما.

وقال الرئيس بارزاني، "أهنئ قيادة الحزبين الشيوعيين في العراق وكوردستان وأعضائهما وجماهيرهما ومناصريهما في العراق وإقليم كوردستان بذكرى تأسيسهما، وأتمنى لهم دوام التقدم والنجاح".

وأضاف، "بهذه المناسبة، نثمن التاريخ النضالي والدور الوطني للحزبين في العراق وإقليم كوردستان، وحضورهم ومشاركتهم في الحياة السياسية، ونستذكر بكل احترام كل المناضلين الذين قضوا عمرا مديدا في خدمة الناس والوطن في صفوف الحزب".

من جانبه، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في بيان اليوم، "يطيب لي، بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس الحزبين الشيوعيين الكوردستاني والعراقي، أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سكرتيري الحزبين وأعضاء لجنتيهما المركزيتين، وسائر أعضائهما وأنصارهما في كوردستان والعراق".

وأضاف، "إذ أعبّر عن خالص أمنياتي بالنجاح الدائم للحزبين، أتطلع إلى مواصلة نضالهما وكفاحهما الحثيث في سبيل تثبيت دعائم الحرية والديمقراطية في العراق، ودعم حقوق شعب كوردستان".