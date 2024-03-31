دوري نجوم العراق.. أربع مواجهات اليوم بانطلاق المرحلة الثانية

2024-03-31 11:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنطلق، اليوم الاحد (31 اذار 2024)، منافسات المرحلة الثانية لدوري نجوم العراق بعد توقف بسيط بين المرحلتين بإقامة أربع مباريات في بغداد ودهوك وكربلاء.

ويستضيف فريق الزوراء على ملعبه فريق النجف، بينما يحتضن ملعب المدينة في بغداد مباراة فريق امانة بغداد وضيفه نفط ميسان.

وعلى ملعب دهوك تقام مباراة جماهيرية تجمع اصحاب الارض والجمهور فريق دهوك وضيفه فريق القوة الجوية، في حين تقام على ملعب كربلاء الدولي مباراة اصحاب الارض والجمهور فريق كربلاء وضيفه فريق نوروز.

ويتصدر فريق القوة الجوية بعد انتهاء المرحلة الأولى من المنافسات برصيد 45 نقطة، والشرطة بالوصافة برصيد 42 نقطة، وزاخو ثالثاً برصيد 32 نقطة، والزوراء رابعاً برصيد 30 نقطة، وبنفس الرصيد الطلبة خامساً بفارق الأهداف عن الزوراء.







