ثلاثة متهمين وأدوات تعاطي.. "عصابة التك تك" بقبضة المكافحة في المدائن

2024-03-31 11:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

القت مديرية مكافحة إجرام بغداد ، اليوم الاحد (31 اذار 2024)، القبض على عصابة لسرقة الدراجات النارية والتكاتك في قضاء المدائن جنوب العاصمة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب المدائن، تمكنت من القبض على عصابة تقوم بسرقة الدراجات النارية والتكاتك في قاطع المدائن/جسر ديالى جنوب العاصمة بغداد".

وأضاف البيان ان "عملية القبض جاءت بعد تكرار حوادث سرقة الدراجات النارية ودراجات التكتك ضمن منطقة جسر ديالى والمناطق المجاورة لها"، لافتا الى انه "لأهمية الموضوع تمت متابعة الحوادث والتحري وجمع المعلومات وتدقيقها من قبل مفارز مكتب المدائن لمكافحة الاجرام".

وأوضح "وبعد بذل جهود كبيرة تم التوصل الى مكان العصابة والقبض عليهم وهم ثلاثة متهمين وضبط بحوزتهم دراجات نارية مسروقة ودراجات تكتك محورة وعجلات واسلحة وأدوات لتعاطي المواد المخدرة".

واكد البيان، انه "تم عرض الموضوع امام القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم اصولياً لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".