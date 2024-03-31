القضاء يحكم بالحبس الشديد بحق مدان أقدم على تعقيب معاملات بصورة غير قانونية

2024-03-31 11:54:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الاحد (31 آذار 2024)، حكمًا بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدان اقدم على تعقيب معاملات في دائرة احوال الكرادة الشرقية خلافًا للقانون.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن" المدان قام باستلام مبالغ مالية من مواطنين مقابل انجاز معاملاتهم بطريقة غير قانونية وبالاتفاق والاشتراك مع متهمين اخرين يعملون في دائرة أحوال الكرادة الشرقية".

واشار الى أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 308 من قانون العقوبات".