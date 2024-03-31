2024-03-31 12:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الاحد (31 آذار 2024)، استقرارا في الاسواق المحلية، لتبقى عند الـ148 الف دينار مقابل كل 100 دولار.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بلغ اليوم، في بورصتي الحارثية والكفاح 147.250 دينار مقابل كل 100 دولار".

واضاف "فيما بلغ سعر بيع الدولار في الاسواق المحلية 148.000 دينار، وسعر الشراء 146.000 دينار مقابل كل 100 دولار".