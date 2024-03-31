الأولمبي العراقي يكشف أسماء ستة لاعبين محترفين انضموا للمنتخب وضبابية بشأن المحليين

2024-03-31 12:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اكد المدير الاداري للمنتخب العراقي الاولمبي تحت 23 سنة جبار هاشم، يوم الأحد، عن موافقة عدد من الاندية الاجنبية التي تضم عدد من لاعبي المنتخب الاولمبي، بينما ينتظر موافقة أندية المحلية تفريغ لاعبيها.

وكشف هاشم لوكالة شفق نيوز، أن ستة لاعبين محترفين في دوريات أجنبية حسم أمرهم بعد موافقة أنديتهم للانضمام للمنتخب العراقي الاولمبي وتمثيله في بطولة آسيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 .

وتابع، اننا ضمنا تواجد ستة محترفين في صفوف الاولمبي في البطولة التاهيلية المصرية وهم، علي الموسوي المحترف بنادي كوبنهاجن الدانماركي، وبلند ازاد عمر المحترف في نادي دي جرافشاب الهولندي، ويوسف الإمام المحترف في نادي مالمو والمعار إلى نادي بك أولمبيك السويديين، ورومان دولتشي، المحترف في نادي شالكة الألماني، ومنتظر محمد المحترف في استقلال طهران الايراني وأمين حموي المحترف بنادي هلسينغبورغ .

واشار الى ان لاعبين محترفين مهمين لم يحسم أمرهما وهما منتظر ماجد المحترف بنادي هاماربي السويدي، فقد أرسلنا لناديه الدعوة للنادي ولم يصل لنا الرد لحد الان، اما لاعب نادي آينتراخت الألماني يوسف الأمين فقد رفض ناديه تفريغ اللاعب لأن البطولة تقام خارج ايام الفيفا دي.

وأضاف هاشم، لم نتسلم موافقة أنديتنا المحلية تفريغ لاعبيها بشكل رسمي ومازالت الصورة ضبابية لحد الان، مبينا اننا نأمل من أنديتنا أن تتعاون وتوافق على تفريغ لاعبيها للمنتخب خلال منافسات البطولة كونها مهمتنا وطنية وتحقيق النتائج الجيدة في المنافسات الآسيوية تؤهلنا الى باريس .

واوضح ان الاندية غير ملزمة تفريغ لاعبيها كون البطولة تقع خارج ايام الفيفا دي لكن المهمة الوطنية تحتم على جميع انديتنا التعاون وتفريغ اللاعبين لإنجاح مشاركة منتخبنا الأولمبي في البطولة الاسيوية المؤهلة الى باريس 2024 .