الكشف عن المحاصيل الزراعية المتضررة جراء سقوط الأمطار في ناحية الطار

2024-03-31

شبكة أخبار الناصرية: قال مدير زراعة ذي قار الدكتور فاقد عبد الامير أن كوادر المديرية قامت بإجراء كشف ميداني لتفقد الاراضي الزراعية في ناحية الطار للكشف عن المحاصيل التالفة جراء سقوط الأمطار. وبين عبد الامير في بيان له تابعته شبكة أخبار الناصرية أن كوادر وحدة الزراعة في ناحية الطار أجرت...

