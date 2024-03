بالصور: بلدية الناصرية تنفذ حملة جديدة لإزالة التجاوزات

2024-03-31 12:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: نفذت دائرة بلدية الناصرية حملة جديدة لإزالة التجاوزات من قبل الباعة المتجولين في مركز المدينة الناصرية اليوم الأحد . وذكر بيان للبلدية تابعته شبكة اخبار الناصرية وشملت الحملة ازالة البسطات والاكشاك لبيع الخضر والفواكه المنتشرة على طريق مجسر القيثارة وصولا لمستشفى القلب في الناصرية. واضاف، ان الحملة...

