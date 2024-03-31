الناصرية: اسعار صرف بعض العملات الأجنبية اليوم الأحد مقابل الدينار العراقي

2024-03-31 12:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اليكم اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية في بورصة ذي قار ليوم الاحد آذار للعام 2024. سعر الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار. سعر البيع 150500 دينار لكل 100دولار . السعر الرسمي المقر من قبل البنك المركزي العراقي 132000 دينار لكل 100 دولار . انتهى (ا م)

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