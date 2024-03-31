الانتخابات المحلية التركية ستكون مصيرة للكورد

2024-03-31 12:18:08 - المصدر: قناة الثامنة

يسعى الكورد في الانتخابات المحلية التركية، لتعزيز موقعهم من اجل حل قضيتهم الكوردية، في وقت يرى المراقبون ان اصوات الكورد لها تأثير كبير على الانتخابات التركية. على مدى العقود الماضية، حاولت الأحزاب الكوردية في جنوب شرق تركيا دائمًا تعزيز موقفها واثبات نفسها، بالاضافة الى تثبيت مواقعهم في المدن التركية، وخاصة في اسطنبول وأنقرة، من أجل استخدام مواقعهم لحل القضية الكوردية. وتعتبر إسطنبول من أبرز المواقع الكوردية في تركيا، وبحسب إحصائيات غير رسمية، يعيش في هذه المدينة أكثر من خمسة ملايين كوردي، ويمثلون ثلث سكان المدينة، لكن الأحزاب الكوردية لم تستطع تحشيد أغلبية كورد المدينة حولها. الكورد كانوا دائمًا الصوت الحاسم