2024-03-31 12:42:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

افاد مصدر مطلع، اليوم الاحد (31 اذار 2024)، بدفن عاملين تحت التربة نتيجة انهيار ترابي خلال عمليات حفر في احد المشاريع بمحافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، انه "بسبب عدم وجود مساند في حفريات الشركة المنفذة لمشروع القرنة، فقد أدى حادث انهيار تربة الى دفن عاملين تحت التراب".

واظهر مقطع فيديو حصلت عليه "بغداد اليوم"، الى قيام الجرافات بمحاولة اخراج العاملين وسط صراخات من قبل عدد من العمال.





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