بالوثيقة.. عزل عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة من الوظيفة

2024-03-31 12:42:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارا بعزل عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة من الوظيفة.

وحصلت وكالة "بغداد اليوم" على وثيقة صادرة بتاريخ (28 آذار 2024) وجاء فيها "استنادا الى احكام المادة (۸) ثامنا من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة ١٩٩١ المعدل وما جاء بتوصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الوزاري المرقم ( ٣٧٤) في ٢٠٢٤/٣/٢٠) للتحقيق في الفعل المرتكب من قبل عميد كلية علوم الحاسوب / جامعة البصرة الدكتور عماد شعلان (جبر) والتي تم المصادقة على توصياتها بشأنه تقرر:

–توجيه عقوبة (العزل) بحق الدكتور عماد شعلان جبر (عميد كلية علوم الحاسوب / جامعة البصرة) وذلك لارتكابه فعلا خطيراً منافياً للآداب العامة وسلوكيات الاستاذ الجامعي وثبوت الافعال المنسوبة اليه واقراره بها مما يجعل من بقائه في الوظيفة مضراً بالمصلحة العامة".

ادناه صورة القرار:









يذكر ان قوة امنية اعتقلت في وقت سابق عميد كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة البصرة عماد الشاوي، بعد اتهامه بتصوير فيديو مخل لإحدى الطالبات.