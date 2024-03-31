مشروع "المغترب الوطني" في السليمانية.. توفير بيئة وحياة جديدة للعائدين للوطن

2024-03-31 12:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عقد اليوم الأحد، في محافظة السليمانية، مؤتمر للتعريف بمشروع "المغترب الوطني" بحضور المحافظ هفال أبو بكر، وممثلين عن منظمات عالمية ومسؤولين حكومين.

وقالت لانجا شهاب كريم، رئيسة قسم التخطيط لمواجهة الأزمات في وزارة الهجرة في حكومة الإقليم، لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع المغترب الوطني يهدف إلى تقديم الخدمات للمغتربين العائدين إلى أرض الإقليم وتحديدا في السليمانية وتوفير مستلزمات الاقامة لهم".

وأضافت أن "التسهيلات التي يقدمها المشروع تتضمن تسهل إجراءات الإقامة وتسهيل الحصول على المستمسكات الأصولية المفقودة وتوفير بيئة صحية مدرسية لأطفال المغتربين أو توفير فرص عمل من خلال توجيههم للجهات المعنية".

وبينت ان "المشروع يجب أن يكون في كل محافظة والان يعمل فقط في محافظة السليمانية وسنعمل على وضع ممثلين في محافظة حلبجة والمغتربين في إدارتي گرميان ورابرين يتواصلون مع مكتب السليمانية".

وبدوره أكد محافظة السليمانية هفال ابو بكر خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز أن "هذا المشروع سيسهم في توفير بيئة طوعية ملائمة لعودة المغتربين وتوفير المستلزمات اللازمة لعودتهم وإقامتهم".

وأشار إلى أن "الحكومة المحلية في السليمانية ستقوم بتقديم كافة التسهيلات لإنجاح المشروع"، مثمنا في الوقت ذاته "جهود المنظمات العالمية والجهات الدولية والحكومية في دعم المشروع".