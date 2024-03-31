9 أيام تفجر غضب غوارديولا قبل قمة ريال مدريد

2024-03-31 12:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

اشتكى الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، من ضغط مباريات فريقه قبل قمة دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، الذي سيحصل على راحة أكبر.

وقال غوارديولا، في تصريحات أبرزها الصحفي فابريزيو رومانو عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم الاحد (31 اذار 2024)، "بعد مباراة اليوم أمام آرسنال، سنلعب يوم الأربعاء مع أستون فيلا الساعة 20:15، ثم الساعة 12:30 ضد كريستال بالاس، السبت الساعة 12:30! بعد ذلك سنذهب إلى مدريد يوم الثلاثاء".

وأضاف: "أما ريال مدريد، فلديه 9 أيام للتحضير للمباراة، 9 أيام!".

وختم: "أعطني يومًا آخر، لأن الفارق كبير.. لا توجد فرصة".

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة آرسنال، اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، في قمة مباريات الجولة 30 للبريميرليج، قبل أن يخوض مباراتين في المسابقة، ثم يواجه ريال مدريد، يوم الثلاثاء 9 أبريل/نيسان المقبل في إسبانيا.

أما ريال مدريد، فسيلتقي اليوم مع أتلتيك بيلباو، ضمن الجولة 30 لليجا، ولن يخوض أي مباراة أخرى قبل مواجهة مانشستر سيتي.

وأوقعت قرعة ربع نهائي دوري الأبطال، مانشستر سيتي حامل لقب البطولة، في مواجهة ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في عدد مرات رفع اللقب.

المصدر: سبورت



