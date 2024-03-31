2024-03-31 12:54:09 - المصدر: منصة إيشان

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عزل عماد شعلان جبر، عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة، وذلك بعد ثبوت الأفعال المنسوبة اليه واقراره بها، وذلك بعد أيام من تداول مقاطع مصورة له بـ”وضع مخل” في مكتبه مع إحدى الموظفات. وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة تقرر عزل عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة، وذلك لارتكابه فعلا […]

ظهرت المقالة التعليم تقرر عزل عميد كلية علوم الحاسوب في جامعة البصرة بعد إقراره بـ”التحرش” أولاً على Eishan.