التعليم تقرر عزل عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة من الوظيفة

2024-03-31 13:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

قررت وزارة التعليم العالي، عزل عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة عماد شعلان من الوظيفة.

وجاء في كتاب للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "استناداً الى احكام المادة (8/ثامناً/أ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل وما جاء بتوصيات اللجنة التحقيقية المشكلة في الفعل المرتكب من قبل عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة عماد شعلان والتي تمت المصادقة على توصياتها، تقرر توجيه عقوبة العزل بحق شعلان وذلك لارتكابه فعلا خطيرا منافيا للاداب العامة وسلوكيات الاستاذ الجامعي وثبوت الافعال المنسوبة اليه واقراره بها ما يجعل من بقاءه في الوظيفة مضراً بالمصلحة العامة".